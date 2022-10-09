Ermenistan, EURO 2024 elemelerinde aynı gruba düştüğü Türkiye'yi yok saydı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım'ın rakipleri arasında yer alan Ermenistan resmi sosyal medya hesabından grupta bulunan diğer ülkeler için kendi dillerinde "Merhaba" paylaşımı yaparken, Türkiye ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Türk futbolseverler bu durum karşısında Ay-Yıldızlı ekibin daha motive olacağını belirtirken, "Geliyoruz" paylaşımlarında bulundu.

A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. Ermenistan cephesi kura sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir hamleye imza attı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI YAPMADILAR

Ermenistan, D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler ve Letonya için her ülkenin kendi dilinde "Merhaba" paylaşımı yaptı. A Milli Takım'ı adeta yok sayan Ermenistan, Türkiye için ise bir paylaşımda bulunmadı.

"GELİYORUZ"

Ermenistan cephesinin bu tavrı sonrası sosyal medya yıkıldı. Türk futbolseverler bu hareketin A Milli Takım'ı daha fazla motive edeceğini belirtirken, "Geliyoruz" yazılı paylaşımlarda bulundu.