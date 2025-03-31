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Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı

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Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken bir şike çıkışında bulundu. Toroğlu, Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dikkat çeken bir şike çıkışında bulundu.

"HERKES GALATASARAY'A DÜŞMAN OLUR"

Galatasaray ve Yunus Akgün hakkında konuşan Toroğlu, "Yunus Akgün yetenekli bir çocuk ama söylediği sözler boş. ' Fenerbahçe Cumhuriyeti' dediler, herkes Fenerbahçelilere karşı geldi. Yunus Akgün böyle yaparsa herkes Galatasaray'a düşman olur. Beşiktaş'ı hafife almak doğru değil.

"GALATASARAY'DA BİR BAŞIBOZUKLUK VAR"

Torreira'nın açıklamasını görünce Galatasaray'ın iyi çalışmadığını, takımda sorunlar olduğunu görüyoruz. Abdülkerim Bardakcı'nın oyunan çktıktan sonra kulübede teknik ekibe tepki vermesi de zaten bazı şeyleri özetliyor . Galatasaray'da bir başıbozukluk var. Yönetim, futbolcu ve oyuncu arasında kopukluk var.

"İYİ TOP OYNAMIYOR"

Galatasaray, 10 haftadır iyi top oynamıyor. 1-2 futbolcuyla götürüyorlardı ama bunu söylediğimiz zaman tepki alıyorduk. Şans hala Galatasaray'ın elinde. Çünkü Fenerbahçe de çok iyi oynamıyor. Galatasaray'da içeride arı kovanına çomak sokanlar var. Bu takımın içerisinde bir şeyler var, bunları yöneticiler çözecek. Galatasaray kulübünde en iyi mücadele eden adam Osimhen. Eğer Galatasaray şampiyon olamazsa yönetim ve Okan Buruk da gider" dedi.

"BEN OLSAM HESAP SORARDIM"

Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanan Toroğlu, "İbrahim Hatipoğlu'nun Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla sözlerine katılıyorum. Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı. Bodrum FK hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. Ben Bodrum FK Başkanı ya da yöneticisi olsam hesap sorardım" dedi.

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bunun gibi yorumculardan Türk Futbolu kurtulması lazım

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

koçum hangi başkanına şike yi yapan zaten kendi başkanı antrönörü ne yapsın Ali koçun yönetim kurulunda ??????

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Haber YorumlarıHasan Çağlar Çelik:

Len o oyuncular olsa ne olur olmasa ne olur 1.yari 4 atmışsın tabiki oynamadı fener al sana isapti Rize 2 attı ilk yarı ne oldu 2.yari 3 soktuk yolladık bodrum kim ya

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

baskanida fenerli kime hesap sorcakk

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Haber YorumlarıSerkan Kırmaz:

bodrum gerideyken basmadı hiç topa. dk 75 hiç bişey bitmiş değil ama top irfancana geliyor bir tane prese giden bodrumlu yok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hesap soracak bir federasyon var mı?Federasyon,oldu fenerasyon....

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Haber YorumlarıBÜLENT RESUL:

gereksiz gabzımal sebze meyve fiyatlarıyla oynama..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Erman bey bayramınız mübarek olsun.

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