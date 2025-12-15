Haberler

Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın futbolcusuna olay sözler: Kadroda olmamalı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı derbi sonrası Erman Toroğlu, Beşiktaşlı futbolcu Jurasek'i hedef aldı. Jurasek'in golle sonuçlanabilecek bir pozisyonda pas vermek yerine şutu tercih etmesini eleştiren Toroğlu, "Beşiktaş'ta bir oyuncu var ya, auta attı. Balta gibi sağ tarafına vermedi. Maç orada 4-2 olacak. Hocam, o hareketi yapan futbolcu kadroda olmamalı" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı derbi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken maçın ardından yapılan yorumlar da en az karşılaşma kadar ses getirdi. Mücadelenin son bölümlerinde yaşanan bir pozisyon üzerinden Beşiktaşlı futbolcu Jurasek'i hedef alan Erman Toroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

"BALTA GİBİ SAĞ TARAFINA VERMEDİ"

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Jurasek'in golle sonuçlanabilecek bir pozisyonda pas vermek yerine şutu tercih etmesini eleştirdi. Toroğlu, " Beşiktaş'ta bir oyuncu var ya, auta attı. Balta gibi sağ tarafına vermedi. Maç orada 4-2 olacak. Hocam, o hareketi yapan futbolcu kadroda olmamalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ARKADAŞLARININ EMEĞİNİ ÇÖPE ATIYORSUN"

Eleştirilerini sürdüren Toroğlu, söz konusu tercihin sadece bireysel bir hata olmadığını vurgulayarak, "Oyuncu orada görecek onu ya! Sen arkadaşlarının emeğini çöpe atıyorsun. Ayağının dışıyla bırak, boş kaleye atsın" ifadelerini kullandı. Toroğlu'nun bu sözleri, pozisyonun Beşiktaş adına ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ

Jurasek'in kaçırdığı bu fırsat ve Erman Toroğlu'nun sert çıkışı, Trabzonspor–Beşiktaş derbisinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan yorumlar, karşılaşmanın ardından tartışmaların uzun süre devam edeceğini gösterdi.

