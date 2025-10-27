Haberler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Güncelleme:
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamalarının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hakemlik sistemine dair eleştirilerde bulunan Toroğlu, "İsmi geçen hakemlerin hepsini açığa alacaksın, korkmayacaksın... Kalan sahalar bizimdir. Hacıosmanoğlu diyecek ki, ben size güvendim artık kusura bakmayın. Acımayacaksınız" dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamalarının ardından Ekol Sports yayınına katılarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, hakemlik sistemine dair eleştirilerde bulunurken, soruşturmanın kökten ele alınması gerektiğini savundu.

"HEPSİNİ AÇIĞA ALACAKSIN"

Toroğlu, "İsmi geçen hakemlerin hepsini açığa alacaksın, korkmayacaksın... Kalan sahalar bizimdir. Hacıosmanoğlu diyecek ki, ben size güvendim artık kusura bakmayın. Acımayacaksınız, acırsanız acınacak hale düşersiniz. Yıllarca hakem mafyası vardı Türkiye'de....Hakemlikte kanser var diyordum, hakemlikte Amerikan sistemini istiyordum, İngiliz sistemini değil... Şöyle İngiliz sistemi bir binayı onarıp yapar, Amerikan sistemi tamamen yıkıp yapar. Türk hakemliğini tamamen yıkıp yapmak lazım. Yıllardır söylüyorum hakemlerin bence dış bağlantıları da var bu konuda" ifadelerini kullandı.

"HEMEN TUTUKLANMAM LAZIM"

Açıklamalarına devam eden Toroğlu, "Dün maçtan sonra gittim diğer maçları seyretmek için, bir adam geldi yanıma maçta hocam ben dedi futbolu hiç anlamam ama dün içimden geldi dedi, bu maçta penaltı kaçar dedim dedi 2 misli para kazandım dedi. Bu sırada da Beşiktaş penaltıyı kaçırmış tekrar oynuyordu. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Adama bir şey mi geldi, vahiy mi geldi, biri mi söyledi, inanılır gibi değil... Türkiye'de hakem ahlaksızlığı yıllardır var. Uluslararası bir hakemimiz diyor ki MHK başkanına sen neden bahsediyorsun bütün VAR kayıtları bende var diyor ya. Bu benim bütün MİT'in kayıtları bende var demem gibi bir şey, hemen tutuklanmam lazım değil mi? dedi.

