Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde canlı yayında Atatürk ile ilgili yorumlarda bulundu.

"SAYGISIZLIK YAPMAYIN"

Fenerbahçe-Bodrumspor maçını yorumlayan Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye için kendisini feda ettiğini söyledi. Toroğlu, "Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor" dedi.

"CAHİL ADAM ATATÜRK'Ü SEVMEZ, ÇÜNKÜ İŞİNE GELMEZ"

Erman Toroğlu'nun konuyla ilgili, "Memleketi için kendini çabuk öldürdü, abi o tempoya kim dayanır ya. Savaş yap, savaştan çık bilmem ne yap, enteresan işler yap. Hem arkadakilerle uğraşıyor hem karşıdakilerle uğraşıyor işin kötü tarafı. Bazılarını bayağı korkutmuş ya, Atatürk'ten korkmayın, Atatürk'ü sevin ya. Atatürk akıllı bir adam, hep iyilik yaptı. Size de iyilik yaptı ama yaranamıyor size. Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor. Tarikatlarla falan olmaz bu iş, ben Ürdün'ü gördüm, Beyrut'a gittim. Bugün oraların halini görüyorsunuz Allah muhafaza" ifadelerini kullandı.