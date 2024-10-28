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Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk ile ilgili yorumlarda bulundu. Atatürk'e saygı duyulması geektiğini belirten Toroğlu, "Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor" dedi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde canlı yayında Atatürk ile ilgili yorumlarda bulundu.

"SAYGISIZLIK YAPMAYIN"

Fenerbahçe-Bodrumspor maçını yorumlayan Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye için kendisini feda ettiğini söyledi. Toroğlu, "Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor" dedi.

"CAHİL ADAM ATATÜRK'Ü SEVMEZ, ÇÜNKÜ İŞİNE GELMEZ"

Erman Toroğlu'nun konuyla ilgili, "Memleketi için kendini çabuk öldürdü, abi o tempoya kim dayanır ya. Savaş yap, savaştan çık bilmem ne yap, enteresan işler yap. Hem arkadakilerle uğraşıyor hem karşıdakilerle uğraşıyor işin kötü tarafı. Bazılarını bayağı korkutmuş ya, Atatürk'ten korkmayın, Atatürk'ü sevin ya. Atatürk akıllı bir adam, hep iyilik yaptı. Size de iyilik yaptı ama yaranamıyor size. Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor. Tarikatlarla falan olmaz bu iş, ben Ürdün'ü gördüm, Beyrut'a gittim. Bugün oraların halini görüyorsunuz Allah muhafaza" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Erman Toroğlu Spor

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Yorumlar (48)

Selim Güler:

Hic kimse Atatürk sevmek zorunu yoktur ,yasamis ölmüs gitmis birisiydi ,devamli gündemde tutmak Osmanli padisahlarimiza yapilan saygisizliktir.

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Veysel Sevli:

Sahte kahramanları kim sever.?alkolik ve zinakar beyinler sever.kan kanı çekiyor.

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Perwer:

Ne olacaktı? Bir ayyaşı tabii ki başka bir ayyaş savunacak.

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Adam Bey:

Çok haklı. Cehalet savaşı var Türkiyede. Sıra Araplarda. Nur içinde yatsın reisimiz Allah rahmet eylesin.

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tolgn:

NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE!!!

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Seydo:

Tebrik ederim.

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Mavi Balık:

nice liderlerin kralların karşısında sayğı duruşuyla durduğu.hakkında yüzlerce kitap yazışmış ve dünyanın dört bir yanında adı caddelere sokaklara verilmiş.yabancı üniversitelerde tez ve ders konusu olmuş bir ulu insanı bırakında 3-5 cahil sevmesin.

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Damla Sengul:

doğru söze ne denir ki?

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Mehmet akif Çelik:

Senin gibi sığıra ilim öğretsen ne fayda, ot verecen yiyecek.

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Benim Kkk:

Gerçekçiliğe tepeden bakıp cehalet ile ayni paralelde olmakla övünen, bilgiliden bilgi kırıntılarını araklayip kendi marifetiymiş gibi sunan ama asıl gayesi kendi çıkarı olan olanlar da Atatuk u anlayacak mi yoksa kendi çıkarları için taraftarı yaptiklari cehalet erbabalarından gelecek desteğe ihtiyaçlarından dolayı ikiyüzlülüğü seçip mesafeli mi durmaya devam mı edecekler işte ülkenin asıl sancılı yani budur cehaletten beslenmeyi meslek haline getirenler şu aralar revaçta

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