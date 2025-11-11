Erkek Milli Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda Finale Yükseldi
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Takımımız, ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Organizasyondaki beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden millilerimiz, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bu sonuçla finalde mücadele etme hakkını kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor