Erkek Milli Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda Finale Yükseldi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Takımımız, ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Takımımız finale yükseldi.

Organizasyondaki beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden millilerimiz, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bu sonuçla finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
