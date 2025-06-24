Erkek Boks Milli Takımı Gürcistan'a Gitti

Erkek Boks Milli Takımı Gürcistan'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı'nın bir bölümü, Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak için yola çıktı. Antrenör ve boksörler, hazırlık maçlarının önemine vurgu yaparak başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı'nın bir bölümü, Gürcistan'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için bu ülkeye gitti.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımda 11 boksör ve 3 antrenör, Batum'da 24-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen uluslararası turnuvaya katılmak için Gürcistan'a hareket etti. Milli takımdaki 13 boksör ise çalışmalarını kamp merkezinde sürdürüyor.

Milli takım antrenörü İsmail Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerde düzenlenen hazırlık turnuvalarının boksörlere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na teşekkür eden Çelikiz, "Mükemmel bir çalışmamız var. Çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlıyoruz. Şu an için çalışmalarımız güzel gidiyor. Daha iyi olmamız için çok çalışmamız lazım. Bu eksikliklerimizi hazırlık maçlarıyla düzelteceğiz. Başarılı olacağız, güzel çalışıyoruz." dedi.

Milli boksör Berat Civelek ise kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirterek, "Uluslararası turnuvalara katılarak rakiplerimizi yakından görüyoruz. Bu hazırlık turnuvası bize katkı ve tecrübe sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
Trump'ın uyarısına rağmen İsrail, Tahran'ı vurdu

Trump'ın uyarısı fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 23:30'da Trump ile görüşecek

Erdoğan, Trump ile görüşecek! Masada 3 kritik konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.