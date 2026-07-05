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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş'ın hedefi altın kemer serisi

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, altın kemer serisini hedeflediğini ve bu başarının ailesinde bir gelenek olduğunu belirtti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş, hedefinin altın kemer serisi olduğunu söyledi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk'ü yenerek bu yılın Türkiye'nin başpehlivanı ünvanını alan Erkan Taş, gazetecilere güreşin ailesinde bir gelenek olduğunu söyledi.

Altın kemeri kazanmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getiren Taş, "Şükürler olsun. Atadan oğula gelen bir başpehlivanlık serüvenimiz var. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Şükürler olsun, bu sahada başpehlivanlık nasip oldu ve altın kemeri kazandık. Buradan bütün ekibime, öncelikle bu günlere gelmemde büyük emeği olan ustama Mustafa Taş ağabeyime, Antalya Büyükşehir Belediyesine ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz belli, artık bundan sonra bu sahaya daimi altın kemer için geleceğiz. Aile olarak inşallah kazanmak nasip olur. Bana ya da ağabeyime fark etmez." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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