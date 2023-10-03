Erkan Özdamar, UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, UEFA Avrupa Gençlik Ligi 1. turunda Polonya temsilcisi KKS Lech Poznan'ın sahasında Fransa'nın Nantes takımı ile yapılacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, UEFA Avrupa Gençlik Ligi 1. turunda yarın Polonya temsilcisi KKS Lech Poznan'ın sahasında Fransa'nın Nantes takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Szamotuly bölgesindeki Amica Wronki Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Piotr Idzik olacak.