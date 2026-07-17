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Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak yuvaya döndü

Bodrum FK'da Erkan Değişmez genel kaptan olarak yuvaya döndü
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Bodrum Futbol Kulübü'nde 11 sezon forma giyen Erkan Değişmez, futbolu bırakıp genel kaptanlık görevine başladı.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde tam 11 sezon futbol oynayan Erkan Değişmez, genel kaptan olarak yuvaya döndü. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Torbalıspor'da oynayıp aktif futbolculuk yaşamına son veren 39 yaşındaki Değişmez, yeni bir kariyer kapısı araladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bazı isimler vardır, sadece forma giymez, o formanın ruhunu yaşatır. BAL'dan Süper Lig'e uzanan tarihi yolculuğumuzda kaptanlık pazubandını gururla taşıyan, sahada mücadelesiyle, karakteriyle ve aidiyetiyle kulübümüzün simge isimlerinden biri olan Erkan Değişmez, Bodrum Futbol Kulübümüzde Genel Kaptan olarak göreve başlamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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