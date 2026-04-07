Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, Güney Afrika'da kayıplara karıştı

Güney Afrika'da yapılan Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ön eleme mücadelesinin ardından Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, kaldıkları otelden ayrılarak kayıplara karıştı. Son 17 yılda 57 oyuncunun firar ettiği belirtiliyor.

Güney Afrika ulusal basınındaki haberlere göre, geçen hafta deplasmanda Esvatini ile oynanan 2027 AFCON ön eleme turunda tur atlayan Eritre milli takımının, maçın ardından ülkelerine dönmek üzere geçtikleri Johannesburg şehrinde konakladığı otelden ayrılan 7 futbolcusundan haber alınamıyor.

Buna göre, Eritre'nin 24 kişilik milli takım kadrosunda yer alan futbolculardan 14'ü halihazırda yurt dışındaki kulüplerde forma giyerken, ülke liginde forma giyen 10 oyuncudan yalnızca 3'ü ülkelerine döndü.

Kayıplara karışan futbolcular arasında kaleciler Kubrom Solomon ve Awet Maharena, defans oyuncuları Yosief Tsegay, Nahom Awet, Weded Fessehaye, kanat oyuncusu Medhanie Redie ve forvet Benhur Amanuel yer alıyor.

Son 17 yılda 57 milli futbolcu firar etti

Eritre'deki zorunlu askerlik, ekonomik zorluklar ve siyasi baskılar nedeniyle son yıllarda milli takımın yurt dışında oynadığı maçlar, 2009'dan bu yana kitlesel iltica girişimlerine sahne oluyor.

Kenya'da 2009'da oynanan CECAFA Kupası müsabakası sonrası 12 milli oyuncu, takımın kaldığı otelden firar ederek, sığınma talebinde bulunmuştu.

Uganda'da 2012'de oynanan maçta ise topluca firar eden 17 oyuncudan 15'i ertesi yıl "sığınmacı" statüsü kazanmıştı.

Dünya Kupası elemeleri için 2015'te Botsvana'da bulunan takımdan 10 oyuncunun sığınma talebi de Gabaron'daki mahkemece kabul edilmişti.

Uganda'da 2019 ve 2021'de düzenlenen farklı müsabakalarda toplamda 11 oyuncu firar ederek sığınma talebinde bulunmuştu.

Güney Afrika'daki son firar olayıyla birlikte son 17 yılda Eritre Milli Takımı'ndan firar eden oyuncu sayısı 57'ye çıktı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

