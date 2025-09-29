Haberler

Eric Cantona'dan Filistinli Mültecilere Destek

Güncelleme:
Eski futbolcu Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Lajee Celtic Club'a destek amacıyla sosyal medya paylaşımı yaptı. T-shirt giyerek başlattığı kampanyada, forma satış gelirlerinin Filistinli mültecilere bağışlanacağı açıklandı.

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.

Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
