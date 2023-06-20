Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü oldu

Anadolu Efes'ten ayrılan başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü olarak 2 yıllık anlaşma imzaladı. Ataman, yeni görevi hakkında umutlu olduğunu belirterek büyük hedeflere hazır olduklarını söyledi.