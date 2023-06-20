Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü oldu
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Anadolu Efes'ten ayrılan başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü olarak 2 yıllık anlaşma imzaladı. Ataman, yeni görevi hakkında umutlu olduğunu belirterek büyük hedeflere hazır olduklarını söyledi.
Anadolu Efes ile yolları ayrılan başantrenör Ergin Ataman'ın yeni durağı Panathinaikos oldu. Yunan ekibi, tecrübeli başantrenör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.ERGİN ATAMAN: BÜYÜK HEDEFLERE HAZIRIZPanathinaikos'un başantrenörü olmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Yeşil ve beyazı seviyorum, güzel renkler. Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya geldim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız" dedi."ŞİMDİ BAŞARILI YILLARA DÖNME ZAMANI"Yeni görevi hakkında iyimser olup olmadığıyla ilgili ise tecrübeli başantrenör, "Tabii ki iyimserim. Yoksa neden burada olayım? OAKA birçok unvanı ve hatırası olan bir yer. Panathinaikos, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı. Bu arena dolu olacak ve Bay Giannakopoulos ve tüm ekiple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir ekip oluşturmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Kazanan bir başantrenörüm ve bu yıl dışında, son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. ve şimdi onları OAKA'da Panathinaikos ile tekrar edeceğim konusunda iyimserim. Eminim tüm taraftarlarımız bundan keyif alacaktır ve eminim ki rakiplerimizin de bazı sorunları olacaktır" şeklinde konuştu.Son olarak, OAKA'da oynayacağı ilk maçı nasıl beklediği sorulduğunda Ataman, "Eminim ki dolu olacaktır. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Bir transfer dönemindeyiz ve kazanan bir takım yaratmak, mükemmel bir takım yaratmak için tüm kadroyla ve Dimitris Giannakopoulos'un büyük desteğiyle çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor