Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti
THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Maçın son anlarında ise Efes taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında sözlü düello yaşandı. Ataman, taraftarların 'mola alsana' tezahüratlarına sinirlenerek, kazandığı şampiyonlukları simgeleyen bayrakları gösterdi ve maç bitmeden soyunma odasına gitti.
Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 85-82 kazanan Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.
ERGİN ATAMAN İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK
Karşılaşmaya ise taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
O TEZAHÜRAT ATAMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI
Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY EuroLegaue'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.
MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.
TEPKİSİ KAMERAYA YANSIDI
Ataman'ın soyunma odasına giderken, "Benim sayemde EuroLegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.
ANADOLU EFES'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI
Anadolu Efes'te uzun yıllar görev alan Ergin Ataman, EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ataman yönetiminde aynı zamanda 1 kez de EuroLeague'de final oynadı.