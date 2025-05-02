Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 85-82 kazanan Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.

ERGİN ATAMAN İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmaya ise taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

O TEZAHÜRAT ATAMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY EuroLegaue'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.

MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

TEPKİSİ KAMERAYA YANSIDI

Ataman'ın soyunma odasına giderken, "Benim sayemde EuroLegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.

ANADOLU EFES'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Anadolu Efes'te uzun yıllar görev alan Ergin Ataman, EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ataman yönetiminde aynı zamanda 1 kez de EuroLeague'de final oynadı.