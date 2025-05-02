Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti

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THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'u 85-82 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Maçın son anlarında ise Efes taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında sözlü düello yaşandı. Ataman, taraftarların 'mola alsana' tezahüratlarına sinirlenerek, kazandığı şampiyonlukları simgeleyen bayrakları gösterdi ve maç bitmeden soyunma odasına gitti.

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLegaue Play-Off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 85-82 kazanan Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

ERGİN ATAMAN İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmaya ise taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

O TEZAHÜRAT ATAMAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY EuroLegaue'de kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

TEPKİSİ KAMERAYA YANSIDI

Ataman'ın soyunma odasına giderken, "Benim sayemde EuroLegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.

Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!

ANADOLU EFES'İ 2 KEZ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Anadolu Efes'te uzun yıllar görev alan Ergin Ataman, EuroLeague'de 2 şampiyonluk kazandı. Lacivert-beyazlı kulüp, Ataman yönetiminde aynı zamanda 1 kez de EuroLeague'de final oynadı.

Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

2 kez şampiyon yaptığın takımın taraftarı bile sevmiyor seni antipatik herif

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