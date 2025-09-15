Haberler

Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finali sonrası açıklamalarda bulundu. Kaybettikten sonra pozitif düşünemediğini belirten Ataman, oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalar yaptı.

''ASLA POZİTİF DÜŞÜNMEM''

Ergin Ataman maçla ilgili, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil." dedi.

''YORUM YAPMAMI ENGELLİYOR''

Sözlerine devam eden başarılı başantrenör, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız." ifadelerini kullandı.

''SON ANDA ATIŞ YAPMAK İSTEDİ''

Alperen Şengün'ün son pozisyonda atış yapmak istedğini söyleyen Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son topta atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğan Kemer:

Çok doğru söylüyor kazanılan maçı vermek oyuncuların suçu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
