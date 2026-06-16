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Ergin Ataman'dan Yunan halkına teşekkür mesajı Açıklaması

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Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Yunan halkına destekleri için teşekkür ederek, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'taki görevinden ayrılan Ergin Ataman, verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür etti.

Ergin Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'ta 2023 yılında başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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