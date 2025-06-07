Ergin Ataman'dan Olympiakos'a Sert Yanıt

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a Sert Yanıt
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'in açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Ataman, Taraftarına yönelik yapılan hakaretlere ve ırkçı söylemlere dikkat çekerek, spor ahlakı vurgusu yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'e yönelik yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu olan OAKA'ya 'Orman'; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da 'Hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım" dedi.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olympiakos'un, Panathinaikos'u OAKA'da yenerek 2-1 öne geçtiği maçta yaşanan olayların ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman sert açıklamalarda bulundu. Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'in maçtan sonraki açıklamalarına cevap veren Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos genel menajerinin maç sonu beni hedef alan ve Olympiakos taraftarını bana karşı kışkırtan demecine cevabım şudur: 5 gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle; 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiakos avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım, atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm. Her ne kadar, spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına olan saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınız ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Son olarak yaptığın açıklamada 'Ormandan canlı çıktık' demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu olan OAKA'ya 'Orman'; takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da 'Hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili seni bir kez daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzu sebeplerini başka yerlerde değil; spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın."

Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis, Panathinaikos ile deplasmanda oynadıkları müsabakanın ardından, "Gerçek anlamda orası bir ormandı ama biz o ormandan canlı, galip ve gururlu şekilde çıktık" demişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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