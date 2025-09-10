Tek bir noktaya dikkat çekti! Ergin Ataman'dan görülmemiş çağrı

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kritik Yunanistan maçı öncesi taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. 12 Eylül Cuma günü Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak karşılaşma için Ataman, hava yolu şirketlerine çağrıda bulundu.

ERGİN ATAMAN'DAN GÖRÜLMEMİŞ ÇAĞRI

Ataman, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Riga'ya ek seferler düzenleyerek taraftar desteğini artırmaya çalıştığını belirtti. Bu duruma karşılık olarak Türkiye'den de benzer bir mobilizasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı. Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarihi bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli" dedi.