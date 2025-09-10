Haberler

Tek bir noktaya dikkat çekti! Ergin Ataman'dan görülmemiş çağrı

Tek bir noktaya dikkat çekti! Ergin Ataman'dan görülmemiş çağrı
Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaklaşırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kritik Yunanistan maçı öncesi taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Ataman, hava yolu şirketlerine çağrıda bulunarak, Riga'ya ek seferler düzenlemelerini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarın bu maçta bize destek vermesini istedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kritik Yunanistan maçı öncesi taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. 12 Eylül Cuma günü Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak karşılaşma için Ataman, hava yolu şirketlerine çağrıda bulundu.

ERGİN ATAMAN'DAN GÖRÜLMEMİŞ ÇAĞRI

Ataman, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Riga'ya ek seferler düzenleyerek taraftar desteğini artırmaya çalıştığını belirtti. Bu duruma karşılık olarak Türkiye'den de benzer bir mobilizasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı. Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarihi bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli" dedi.

