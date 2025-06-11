Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, Galatasaray'ın basketbola daha fazla değer vermesi gerektiğini söyleyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgülerde bulundu.

"BENİM ÜLKEME KÜFÜR EDEMEZSİNİZ"

Olympiakos ile final serisinde yaşanan gerginlik ile ilgili konuşan Ergin Ataman, "Yunanistan'daki finale iki kulüp de sezonu kurtarma için başladı. Olympiakos, hiçbir şey kazanamayarak geldi ve 1-0 geri düştü. Orada inanılmaz olaylar yaşandı. Başkanımızın ailesine ve kızına akla gelmeyecek sloganlarla dakikalarda küfrün üzerinde şeyler söylendi. Yunan devleti maçları durdurma kararı aldı ve iki kulübü de uzlaşma için davet etti. Bizim kulüp 'tamam' dedi ama rakip 'aynı masaya oturmam' dedi. Bilinmezliklerle birlikte ciddi bir demoralizasyon yaşadık. Yargıç, iddianameye göre soracakken karşımda üç tane Olympiakos avukatı gördüm. Asabım bozuldu, onlara karşı geri adım atmadım. Türkiye'ye karşı yapılanlar ırkçı bir tezahürattır. Tepkimi buna göre verdim. Ben Türk olduğum için benim ülkeme küfür edemezsiniz. Bu ırkçılığa girer." dedi.

"ALİ KOÇ, GALATASARAY GİBİ GERİ ADIM ATMADI'

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko ile oynadıkları mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, "Fenerbahçe Beko bizi hakkıyla yendi, zaten maçtan sonra gidip tebrik ettim. Ali Koç ile spontane şekilde karşılaştık. Tebrik sonrası bana 'hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık' dedi. Benim Fenerbahçe'ye karşı ters bir şeyim hiçbir zaman olamaz. Benim de hatalarım oldu, haksız tacizlere de uğradım ama bunlar sporun içinde var. Fenerbahçe basketbolda Aziz Yıldırım ve Obradovic ile başlayan yatırımını devam ettiriyor. Ali Koç ve yönetimi, maalesef Galatasaray kulübünün yaptığı gibi geri adım atmadı." ifadelerini kullandı.

"AKSİNİ DÜŞÜNEN VATAN HAİNİDİR"

A Milli Erkek Basketbol Takım ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ataman, "Tarık Biberovic için federasyon çok büyük bir çaba sarf etti ama maalesef olmadı. Shane Larkin de milli takıma borcunu kapatmak istiyor. Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmemiz lazım. Bunun aksini düşünen vatan hainidir. Yarın öbür gün ben giderim başkası gelir." sözlerini sarf etti.

"G.SARAY VİZYONUNU DEĞİŞTİRMELİ"

Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi gerektiğini dile getiren Ataman, "Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi lazım. Taraftar mutlu değil, Euroleague'de olmak istiyor. Başkanların ve yönetimlerin kulübün prestijine bakması gerekiyor. Son olarak Fenerbahçe'yi basketboldaki başarısı, Galatasaray'ı ise futboldaki başarısı için tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.