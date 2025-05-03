Eren Elmalı, Sakatlık Nedeniyle Maçtan Çıktı

Eren Elmalı, Sakatlık Nedeniyle Maçtan Çıktı
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Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşadı ve 25. dakikada oyuna devam edemeyerek Ismail Jakobs'a yerini bıraktı.

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Sivasspor maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve 25. dakikada yerini Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'a bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı oyuna devam edemedi. Sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı. Daha sonra oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcunun yerine 25. dakikada Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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