Eren Elmalı: 'Bahis işlemim, 5 yıl önceki bir durumdur'

Galatasaray'ın ve milli takımın oyuncularından Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında federasyon tarafından açıklanan listede isminin olmasına ilişkin, "Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık 5 yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim." - İSTANBUL