- Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor'da

ANTALYA - Antalyaspor, Sivasspor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi ilk transferi gerçekleştirdi. Antalya ekibi, Sivasspor'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlı ekibin, sezon öncesi birinci hazırlık kampını gerçekleştirdiği Burdur MAKÜ Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil katıldı. Yeni sezonun ilk transferini Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Yeşil, "Antalyaspor'umuza yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdığımız için mutluyuz. Almanya altyapısından sonra Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir arkadaşımız. Kendisi ile 3 yıllık imzaladığımız sözleşmenin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur"

Erdoğan Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını belirterek, "Allah'a şükür istediğimiz gibi sonuçlandı. Gerçekten böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce birçok arkadaşımdan görüşlerini aldım. Hiç kimseden kötü bir ifade duymadım. Şehri zaten söylemeye gerek bile yok. Yönetim tarzı farklı, hocamız farklı. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılında giydiği formayla objektiflere poz verdi.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.