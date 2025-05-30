Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği o toplantıdaki gizemli isim Victor Osimhen'in abisi Andrew Osimhen olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN HAYRANIYMIŞ

Nijeryalı golcünün abisi Andrew Osimhen'in büyük bir Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğu ve davete bu yüzden katıldığı ögrenildi.