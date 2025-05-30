Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
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Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki dikkat çeken kişinin Victor Osimhen'in abisi Andrew Osimhen olduğu öğrenildi. Nijeryalı golcünün abisi olan Andrew Osimhen'in büyük bir Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğu ve davete bu yüzden katıldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği o toplantıdaki gizemli isim Victor Osimhen'in abisi Andrew Osimhen olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN HAYRANIYMIŞ

Nijeryalı golcünün abisi Andrew Osimhen'in büyük bir Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğu ve davete bu yüzden katıldığı ögrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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