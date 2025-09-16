Haberler

Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?

Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?
Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti. Erdoğan ile Adem Bona arasındaki diyalog ise yüzleri güldürdü. Erdoğan'ın "Ooo Adem, how are you?" sorusuna Bona "İyiyim abi, sen nasılsın?" yanıtını verdi. Erdoğan, "Good" karşılığına "Biliyorum" cevabını veren Bona için gülerek "Türkçeyi de kaptı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

ERDOĞAN-BONA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adem Bona arasında yaşanan diyalog ise adeta görüşmenin önüne geçti.

Diyalog şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ooo Adem, how are you?

Adem Bona: İyiyim abi, sen nasılsın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Good

Adem Bona: Biliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçeyi de kaptı

Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?

ERDOĞAN: SPORCULARIMIZI TEKRAR TEBRİK EDİYORUM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, A Milli Basketbol Takımı'yla bir araya geldiklerini belirtti. "2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izlediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

