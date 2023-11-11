Erdoğan Demirören Golf Cup Başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Cup start aldı.

Demirören Holding Kurucusu merhum Erdoğan Demirören adına bu yıl 5'incisi düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Cup" bugün gerçekleştirilen müsabakalarla başladı.

Türkiye'de golfün gelişmesine büyük katkı sağlayan Erdoğan Demirören anısına 11-12 Kasım tarihleri arasında Kemer Country Club'ta düzenlenen turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Turnuvanın ilk gününde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan ve Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu da mücadele etti. Organizasyon yarın gerçekleştirilecek mücadelelerin ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

NİHAT ÖZDEMİR: ERDOĞAN BEY ÇOK DEĞERLİYDİ

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası için bütün golfseverler bir araya geldik. Ruhu şad olsun. Gerçekten Erdoğan Bey iş adamlığı yönünden insanı yönden hem de sporsever olarak çok değerliydi. Her zaman anıyoruz kendisini, hiçbir zaman da unutmadık. Onun için bütün golfseverler işlerini bırakıp, bütün programlarını iptal edip turnuvaya katılıyorlar. İnşallah güzel bir turnuva olacaktır. Elimizden geldikçe turnuvayı kazanmak istiyoruz. Kalıcı bir turnuva olmasından dolayı da gerçekten mutluluğumu ifade etmek isterim" dedi.