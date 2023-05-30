Erdiş Spor Futbol Okulu sporcuları Van Gölü'nde çevre temizliği yaptı

VAN'ın Erciş ilçesindeki Erdiş Spor Futbol Okulu sporcuları, son yıllarda bölgedeki kuraklığa bağlı olarak Van Gölü'nde yaşanan çekilmelere dikkat çekmek amacıyla, göl kıyısında çöp topladı daha sonra burada antrenman yaptı.

Van Gölü Havzası'nda son yıllarda yaşanan kuraklık özellikle Van Gölü'nü etkiliyor. Gölün birçok noktasında çekilmeler gözle görülüyor. U14-16 Ligi'nde mücadele eden Erdiş Spor Futbol Okulu'nun 20 sporcusu da kuraklığa dikkat çekmek için gölün en fazla çekilmenin yaşandığı bölgeye geldi. Sporcular önce bölgede çöp topladı, ardından da antrenmanlarını burada yaptı.