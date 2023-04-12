Erden Timur: 'Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, divan toplantısında Galatasaray Futbol Altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi ile ilgili sunum yaptı. Timur, vizyonlarının, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Futbol Altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi ile ilgili bir sunum yaptı. Yarışmacı kimliklerinin yanında geliştirici olmanın da önemli olduğunu vurgulayan Timur, "Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli önemli 10 akademisinden biri olmak. Strateji olarak orta vadede sadece gelir artırıcı anlamda değil ama dünyada Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil dünyanın en önemli geliştirici kulüplerinden biri olarak da adlandırılmak gerekiyor. Sadece yıldızlar değil gençleri de transfer edebilmek için en önemli husus. Scout ekibimizi çok geliştirdik. Farklı genç yetenekler buluyoruz ama Türkiye'ye gelme konusu bir genç için hala soru işareti. Bunu Galatasaray'ın geldiği nokta ile aşmamız gerekiyor. Türkiye Ligi'nin değerini artırmak için neler yapılabileceğini konuşuyoruz ama Galatasaray'ı da bu konuda ayrıştırmamız gerek. Galatasaray yarışmacı bir kulüp ama genel stratejimiz, dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmek. Amacımız burada da ilk 10'da olmak. Ancak bunu mevcut gelirlerle veya Türkiye'deki potansiyelimizi geliştirerek yapabilmemiz için Türkiye ekonomisinin de ilk 10'a girmesi gerekiyor. Altyapıda ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak bunu ekonomik başarıya çevirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor"

Hem altyapıdaki sporcu sayısını artıracaklarını hem de altyapı ve pilot kulüplerinin olacağını söyleyen Erden Timur, "Uluslararası altyapı başarısı bundan 10 yıl önce 2 yılda 1 oyuncuyu A takıma çıkarmaktı. Şimdi artık yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor. Bu aslında bir matematik ve sayı oyunu. 20 kişilik taban 200'e çıkarıp, bunun içinden 20 kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim amacımız bu. Geliştireceğimiz veya A takıma sokacağımız 20 kişiyi bulmak için en temel sıkıntı uzun atlama durumu. Yetenekli ve Galatasaray seviyesinde olmayan oyuncunun birkaç sene deneyim kazanması ve süre alması gerekiyor. Hem 20 potansiyeli 200'e artıracağız hem de Galatasaray'ın farklı altyapı kulüpleri ve bu futbolcuları oynatacak diğer kulüplerimiz olacak" diye konuştu.

"Önceliğimiz Avrupa'ydı ama opsiyon gelince Güney Amerika'dan başladık"

Dünyanın farklı ülkelerinden kulüplerle ortaklıklar kuracaklarını ifade eden Erden Timur, "Genç futbolcuların A takım potansiyel süresini artırmamız gerekiyor. Belçika ve Almanya'da takımlarımız olacak. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız her bölgede takımlarımız olacak. ya kulüpleri satın alacağız ya ortak olacağız ya iş birliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız. Almanya'da önemli bir potansiyel var. Altyapı kulüpleriyle anlaşacağız. Bu ülkelerde A takımlarımız ve bunların altyapılarının dışında farklı altyapı takımlarımızın da olması gerekiyor. A takımları, 20 kişiyi oynatabilmek için, altyapı takımlarını da 200'ü bulabilmek için oluşturuyoruz. Buna hemen başladık. Bu sene 2-3 ayrı ligde takımımız olacak. Altyapı anlaşmasını da başlattık. Önümüzdeki yıl kendi altyapımız dışında başka altyapılardan da oyuncular yetişmeye başlayacak. Önceliğimiz Avrupa'ydı ama opsiyon gelince Güney Amerika'dan başladık. Önümüzdeki yıl Avrupa'daki organizasyonumuzun ilk kısmını tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL