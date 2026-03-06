Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis ve şike suçlamasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur'a bir kötü haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

TİMUR'UN ŞİRKETLERİNE TMSF EL KOYDU

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını belirtti.

ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.