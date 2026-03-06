Haberler

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Futbolda bahis oynama ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Erden Timur'un sahibi veya ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

  • Erden Timur'un şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
  • Erden Timur, 29 Aralık 2025'te tutuklandı.
  • Erden Timur hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Bahis ve şike suçlamasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur'a bir kötü haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla inceleme başlatıldı.

TİMUR'UN ŞİRKETLERİNE TMSF EL KOYDU

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını belirtti.

ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Emre:

Galatasaray bu işin neresinde? Sadece 1 futbolcuya 200 milyon Euro (bonservis maaş vergiler) verebilecek kadar nasıl güçlendi bu takım? Nereden geliyor bu değirmenin suyu diye düşünmeden edemiyor insan... Erden Timur Asbaşkan olmadan önce Gs takımının kadro değerine bir de Asbaşkan olduktan sonraki yıllarda olan kadro değeri herseyi açıklıyor aslında. Ama bu ülkede bazı takımların dokunulmazlığı olduğu için yine Gs ye bu işin ucu dokunmaz bile..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Gs ye geliyor gelmekte olan

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

70 milyon euro. 50 milyon euro ne olur ki GS ye. İki oyuncusunun kanadı o parayı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bahis işi maalesef bitirdi futbolu. Hala devam ediyor yabili izliyoruz komedileri. Bu VAR hakemleri nasıl çağırıp kırmızı sorgusu yaptırıyor ise,, sahtekar futbolcuları da cezankadırması için çağırması lazım. Hala anlamak istemiyorsunuz. Adama dokunamaz. Yok adam yüzünü tutum taklacı g9vercin gibi dönüp duruyor. Lütfen ya.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet altın:

Allah Allah niye ki?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Sayın koç demişti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

