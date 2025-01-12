Erden Timur, Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TV 100'de katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği bir soruya yanıt verdi.

GALATASARAY İLE İLGİLİ GELECEK PLANLARI

Galatasaray ile ilgili gelecek planları hakkında konuşan Erden Timur, "En büyük strateji, strateji yapmamaktır. Özüyle her şeye odaklanmaktır. Kim istemez. Oyuncularla birlikte olmayı, Okan hocayla birlikte olmayı çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN OLMAK İSTİYOR MU? CEVABI GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRDI

Erden Timur, "Galatasaray'da başkanlık hayaliniz var mı?" sorusuna ise "Herkes ister. Kim istemez?" yanıtını verdi. Timur'un bu sözleri Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırırken, kısa sürede viral oldu ve çokça etkileşim aldı.