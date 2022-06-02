Erden Timur: Bu takımı bu bütçeyle buralara getiren şey, sevgi iklimi - Haberler

Erden Timur, "Bu takımı bu bütçeyle buralara getiren şey, sevgi iklimi. Tek ihtiyacımız olan şey bu" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi dördüncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirirken, müsabakanın ardından Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tek ihtiyaçları olan şeyin sevgi olduğunu kaydeden Timur, "Bu takımı bu bütçeyle buralara getiren şey, sevgi iklimi. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Bu fikir Sayın Başkan Burak Elmas ve yönetiminin fikriydi. Her şey bize veriliyor. Ben bu hakla gitmek istemem. Onların fikriydi, bize emanet ettiler. Bu süre içerisinde hiç karışmadılar. Burası çok önemli. O yüzden bu başarı sadece basketbol ekibinin değil, tüm ekibin başarısı. Taraftarlarımıza böyle bir atmosfer yarattıkları için, bizi orada sürekli duygulandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.