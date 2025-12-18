Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda Erdem Koleji rüzgarı

Erdem Koleji, Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda elde ettiği önemli derecelerle organizasyonun öne çıkan eğitim kurumlarından biri oldu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu anısına Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda bu yıl da sporun birleştirici gücünü ve genç yeteneklerin azmini gözler önüne serdi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Erdem Koleji, elde ettiği önemli derecelerle organizasyonun öne çıkan eğitim kurumlarından biri oldu.

Şampiyona kapsamında Genç Kızlar Kategorisinde mücadele eden Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe, müsabakalar boyunca sergilediği yüksek konsantrasyon, teknik yeterlilik ve istikrarlı atışlarıyla rakiplerini geride bırakarak İl Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Genç Erkekler Kategorisinde yarışan Çağrı Atalık, zorlu rekabet ortamında ortaya koyduğu performansla İl ikinciliğini elde ederken, Emre Özmen ise şampiyonayı İl dördüncüsü olarak tamamladı.

Erdem Koleji öğrencileri, farklı yay kategorilerinde elde ettikleri derecelerle de şampiyonaya damga vurdu. Makaralı Yay Bayanlar Kategorisi'nde yarışan Hayrunnisa Karayiğit, üstün performansıyla il birinciliğini kazanarak şampiyonanın en dikkat çeken sporcuları arasında yer aldı. Aynı kategoride mücadele eden Mira Aslandağ, güçlü rakipler arasında gösterdiği başarılı atışlarla il dördüncüsü oldu. Makaralı Yay Erkekler Kategorisi'nde yarışan Ali Ayaz Çelik, sergilediği istikrarlı performansla il ikinciliğini elde ederken, Klasik Yay Bayanlar Kategorisi'nde mücadele eden Elif İyi Kesici ise il üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu kuralları çerçevesinde, profesyonel hakemler eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen bu sonuçlar Erdem Koleji'nin sporu yalnızca bir branş faaliyeti olarak değil, karakter gelişimini destekleyen bütüncül bir eğitim anlayışının parçası olarak ele aldığını bir kez daha ortaya koydu. Planlı antrenman süreçleri, nitelikli antrenör kadrosu ve öğrencilerin bireysel gelişimini önceleyen yaklaşımıyla Erdem Koleji, sportif başarıyı sürdürülebilir kılmaya devam ediyor.

Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda elde edilen bu anlamlı başarılar, Erdem Koleji'nin spor alanındaki vizyonunu, altyapı gücünü ve öncü konumunu bir kez daha tescillerken genç sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük başarılara imza atacağının da güçlü bir göstergesi oldu.

Erdem Koleji, akademik eğitimle birlikte sportif gelişimi de önceliklendiren eğitim modeliyle öğrencilerini çok yönlü bireyler olarak geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Okul yönetimi ve antrenör kadrosunun koordineli çalışmalarıyla elde edilen bu başarılar, Erdem Koleji'nin spor alanındaki istikrarlı yükselişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP