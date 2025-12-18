Haberler

Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda Erdem Koleji rüzgarı

Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda Erdem Koleji rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erdem Koleji, Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda öğrenci sporcularıyla önemli başarılar elde ederek dikkat çekti. Genç sporcular, farklı kategorilerde dereceler kazanarak okulun spor alanındaki başarı grafiğini yükseltti.

Erdem Koleji, Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda elde ettiği önemli derecelerle organizasyonun öne çıkan eğitim kurumlarından biri oldu.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu anısına Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda bu yıl da sporun birleştirici gücünü ve genç yeteneklerin azmini gözler önüne serdi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Erdem Koleji, elde ettiği önemli derecelerle organizasyonun öne çıkan eğitim kurumlarından biri oldu.

Şampiyona kapsamında Genç Kızlar Kategorisinde mücadele eden Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe, müsabakalar boyunca sergilediği yüksek konsantrasyon, teknik yeterlilik ve istikrarlı atışlarıyla rakiplerini geride bırakarak İl Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Genç Erkekler Kategorisinde yarışan Çağrı Atalık, zorlu rekabet ortamında ortaya koyduğu performansla İl ikinciliğini elde ederken, Emre Özmen ise şampiyonayı İl dördüncüsü olarak tamamladı.

Erdem Koleji öğrencileri, farklı yay kategorilerinde elde ettikleri derecelerle de şampiyonaya damga vurdu. Makaralı Yay Bayanlar Kategorisi'nde yarışan Hayrunnisa Karayiğit, üstün performansıyla il birinciliğini kazanarak şampiyonanın en dikkat çeken sporcuları arasında yer aldı. Aynı kategoride mücadele eden Mira Aslandağ, güçlü rakipler arasında gösterdiği başarılı atışlarla il dördüncüsü oldu. Makaralı Yay Erkekler Kategorisi'nde yarışan Ali Ayaz Çelik, sergilediği istikrarlı performansla il ikinciliğini elde ederken, Klasik Yay Bayanlar Kategorisi'nde mücadele eden Elif İyi Kesici ise il üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu kuralları çerçevesinde, profesyonel hakemler eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen bu sonuçlar Erdem Koleji'nin sporu yalnızca bir branş faaliyeti olarak değil, karakter gelişimini destekleyen bütüncül bir eğitim anlayışının parçası olarak ele aldığını bir kez daha ortaya koydu. Planlı antrenman süreçleri, nitelikli antrenör kadrosu ve öğrencilerin bireysel gelişimini önceleyen yaklaşımıyla Erdem Koleji, sportif başarıyı sürdürülebilir kılmaya devam ediyor.

Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası İl Şampiyonası'nda elde edilen bu anlamlı başarılar, Erdem Koleji'nin spor alanındaki vizyonunu, altyapı gücünü ve öncü konumunu bir kez daha tescillerken genç sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde daha büyük başarılara imza atacağının da güçlü bir göstergesi oldu.

Erdem Koleji, akademik eğitimle birlikte sportif gelişimi de önceliklendiren eğitim modeliyle öğrencilerini çok yönlü bireyler olarak geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Okul yönetimi ve antrenör kadrosunun koordineli çalışmalarıyla elde edilen bu başarılar, Erdem Koleji'nin spor alanındaki istikrarlı yükselişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
title