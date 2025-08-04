Erdek'te Modern Pentatlon Heyecanı: 480 Sporcu Mücadele Etti

Balıkesir'in Erdek ilçesi, hafta sonu modern pentatlon heyecanına sahne oldu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen International Biathle-Triathle European Cup ve Milli Takım Seçme 1 organizasyonu, 2-3 Ağustos tarihlerinde 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu (Düzler) alanında gerçekleştirildi.

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla düzenlenen bu büyük organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 480 sporcu, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Sporcular hem performanslarını sergiledi hem de milli takım kadrosuna girebilmek için ter döktü.

İki günde iki heyecan

2 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Biathle yarışlarında U9, U11, U13, U15, U17, U19, Gençler, Açık Yaş ve Masterlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Sabah saat 10.00'da start verilen yarışlarda özellikle genç sporcuların azmi dikkat çekti.

3 Ağustos Pazar günü ise sıra Triathle branşına geldi. Aynı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışlar yine sabah saatlerinde başladı ve yoğun katılımın olduğu müsabakalarda centilmence mücadeleler yaşandı.

Organizasyon kapsamında ayrıca Triathle U11 Gelişim Yarışları ile birlikte U13-U15 Milli Takım seçmeleri de yapıldı. Bu seçmelerde başarı elde eden sporcular, Türkiye'yi temsilen Mısır'da düzenlenecek olan Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Erdek spor turizmi için önemli adım

Modern Pentatlon gibi çok disiplinli bir sporun Erdek'te düzenlenmesi, ilçenin spor turizmi potansiyelini de gözler önüne serdi. Organizasyon boyunca aileler, antrenörler ve izleyiciler ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağladı. - BALIKESİR