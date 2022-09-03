Ercümen'den Türkiye rekoru, Rüstem Derin'den 3 altın madalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) kategorisinde kendisine ait olan 77 metrelik Türkiye rekorunu, 78 metreye çıkardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) kategorisinde kendisine ait olan 77 metrelik Türkiye rekorunu, 78 metreye çıkardı.

Kaş'ta yapılan Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın üçüncü gününde sabit ağırlık çift palet dalında dalışlar yapıldı. Yarışmalara 10'u kadın, 22 sporcu katıldı. Sabit ağırlık çift palet büyük kadınlar dalında birinciliği 78 metreye dalan Spor Toto SK'den Şahika Ercümen kazandı. Daha önce 77 metrelik dalışıyla Türkiye rekorunun sahibi olan Ercümen, yeni rekor kırdı. Bu dalda ikinciliği 60 metre ile Çanakkale SK'den Yasemin Ulucan, üçüncülüğü de 53 metre ile Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Yansı Güven kazandı.

Şampiyona yarın paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisindeki yarışmaların ardından sona erecek.