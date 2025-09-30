Erciyes Üniversitesi'nden İşitme Engellilere Spor Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulunda 'Bir İşaret, Bin Umut-Spor Yap, Sağlıklı Kal' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler yapıldı. Basketbol, voleybol, futbol, eğitsel oyunlarla dolu geçen 2 saatin bitiminde öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Aksoyak, "80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ