Haberler

Erciyes Üniversitesi'nden Ali Dağı'nda Çevre Temizliği ve Zirve Tırmanışı

Erciyes Üniversitesi'nden Ali Dağı'nda Çevre Temizliği ve Zirve Tırmanışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla Ali Dağı'nda zirve tırmanışı yaparak çevre temizliğine katkıda bulundu. Etkinlikte 62 poşet çöp toplandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında dersi alan yaklaşık 41 öğrenci ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak eşliğinde Eğitim-Öğretim Yılı açılışı nedeniyle Ali Dağı Zirve Tırmanışı ve çevre temizliği yaptı.

Eğitim-Öğretim Yılı açılışı nedeniyle Ali Dağı'nda yapılan Zirve Tırmanışı ve çevre temizliğinde toplam 62 poşet çöp toplandı. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında yıl boyunca birçok proje düzenlemekteyiz. Bugün de dersi alan öğrencilerimizle birlikte yılın ilk etkinliği olarak Ali Dağı zirve tırmanışı yaparak Zirve yolunda ve zirvede yaklaşık 62 poşet çöp topladık. Tırmanışımız Ali Dağı 360 Kafe önünden saat 13.15 te başladı. Yaklaşık 110 dakika süren tırmanış ve çevre temizliği ardından inişe geçtik ve etkinliğimiz saat 16.00 gibi sona erdi. Çevre kirliliği konusunda dikkat çekmek, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinliği yürüyüş ve tırmanışla birleştirerek son derece verimli bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.