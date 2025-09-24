Erciyes Üniversitesi'nden Ali Dağı'nda Çevre Temizliği ve Zirve Tırmanışı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında dersi alan yaklaşık 41 öğrenci ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak eşliğinde Eğitim-Öğretim Yılı açılışı nedeniyle Ali Dağı Zirve Tırmanışı ve çevre temizliği yaptı.

Eğitim-Öğretim Yılı açılışı nedeniyle Ali Dağı'nda yapılan Zirve Tırmanışı ve çevre temizliğinde toplam 62 poşet çöp toplandı. Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında yıl boyunca birçok proje düzenlemekteyiz. Bugün de dersi alan öğrencilerimizle birlikte yılın ilk etkinliği olarak Ali Dağı zirve tırmanışı yaparak Zirve yolunda ve zirvede yaklaşık 62 poşet çöp topladık. Tırmanışımız Ali Dağı 360 Kafe önünden saat 13.15 te başladı. Yaklaşık 110 dakika süren tırmanış ve çevre temizliği ardından inişe geçtik ve etkinliğimiz saat 16.00 gibi sona erdi. Çevre kirliliği konusunda dikkat çekmek, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinliği yürüyüş ve tırmanışla birleştirerek son derece verimli bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ