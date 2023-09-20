Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü'nde Antrenör Göksel Zehir ile Yollar Ayrıldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesinde antrenör Göksel Zehir ile fikir ayrılıkları yaşandı ve yollar ayrıldı. Bu ayrılık spor camiasında şok etkisi yarattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesinde Antrenör Göksel Zehir ile yollar ayrıldı.

Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonu A Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makine Futbol Kulübü'nde beklenmedik ayrılık yaşandı. 2022-2023 sezonu devre arasında antrenör Yusuf Yanar'ın yerine göreve gelen tecrübeli antrenör Göksel Zehir ile yaşanan fikir ayrılıkları sonrası yollar ayrıldı. Ligin başlamasına sayılı günler kala yaşanan bu ayrılık spor camiasında şok etkisi oluşturdu. Sarı kırmızılı takımın yeni antrenörün kısa zamanda belli olması bekleniyor.

Erciyes Esen Makina Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde göre yapan antrenör Göksel Zehir ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yollar ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ