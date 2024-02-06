Erciyes Esen Makina Futbol Kulübü, ligin bitimine 2 hafta Play-Off vizesi aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Erciyes Esen Makina Futbol Kulübü, ligin 16. haftasında rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı 3-2'lık galibiyet sonrası ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off'a yükseldi. Geride kalan 16. hafta sonunda 15 maça çıkan Erciyes Esen Makina FK, 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip rakip kalelere 38 gol atarken kendi kalesinde ise 11 gol gördü.

Rakipleri Kocasinan Şimşekspor'un 6 puan Başakpıarspor'un ise 7 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makina FK, ligin 17. haftasını maç yapmadan hükmen kazanarak geçecek. Sarı kırmızılılar ligin son haftasını ise BAY olarak geçecek ve sezonu 39 puanla ile tamamlayacak. - KAYSERİ