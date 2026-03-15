Erciyes'te Kar Voleybolu Turnuvası düzenlendi

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen Kar Voleybolu Turnuvası'na 8 takım katıldı. Turnuvanın ödülleri, Kayseri Erciyes AŞ ve Abdullah Gül Üniversitesi temsilcileri tarafından verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kar Voleybolu Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından Abdullah Gül Üniversitesinin desteğiyle Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan kar voleybolu sahasında düzenlendi.

Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 8 takımın katıldığı turnuvada takımlar, soğuk havaya rağmen sahada mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Turnuvada dereceye giren takımları ödülleri, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar

Bunlar delirmiş olmalı! Soluğu Meclis'in önünde aldılar
Icardi'den Galatasaray taraftarının sabrını sınayan hareket

Bir zamanlar kraldı şimdi stattan ilk o çıkıyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı