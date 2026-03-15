Erciyes'te Kar Voleybolu Turnuvası düzenlendi

Erciyes Dağı'nda Kar Voleybolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kar Voleybolu Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından Abdullah Gül Üniversitesinin desteğiyle Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan kar voleybolu sahasında düzenlendi.

Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 8 takımın katıldığı turnuvada takımlar, soğuk havaya rağmen sahada mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Turnuvada dereceye giren takımları ödülleri, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş tarafından verildi.