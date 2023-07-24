Erciyes Dağı, dünya yarış listesine girmeye hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli turizm ve spor merkezlerinden Erciyes Dağı, Uluslararası Yüksek Dağ Koşusu Federasyonu'nun dünya yarış listesine girmeye hazırlanıyor. Erciyes, atletizm alanında da uluslararası maratonlara ev sahipliği yapmaktadır. Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu ile dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılmaktadır. Bu yıl ISF temsilcisi davet edilerek Erciyes'in dünya yarış listesine alınması için önemli adım atıldı.

Türkiye'nin önemli turizm ve spor merkezlerinden Erciyes Dağı, Uluslararası Yüksek Dağ Koşusu Federasyonunun (ISF) dünya yarış listesine girmeye hazırlanıyor.

Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlardan sporcuların yüksek irtifa kamp merkezi olarak tercih ettiği Erciyes, atletizm alanında da dağ genelinde oluşturulan parkurlarla uluslararası maratonlara ev sahipliği yapıyor.

Zorluk derecesi yüksek, doğal ve tarihi zenginliklerin arasında oluşturulan parkurlarda 7 yıldır düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu vasıtasıyla bugüne kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılım sağladı.

Erciyes'in eşsiz parkurlarını daha fazla sporcuya ulaştırabilmek adına bu yıl ki maratona ISF'den temsilci davet edilerek Erciyes'in dünya yarış listesine alınması için önemli adım atıldı.

Erciyes'te 7-8 Temmuz'da düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nu gözlemci ve raportör olarak takip eden ISF temsilcisi İsviçreli Paulo Pire, AA muhabirine, Erciyes'teki dağ maratonu için Türkiye'den davet aldığını ve federasyon temsilcisi olarak Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı da yaptığını belirten Pire, "Erciyes gerçekten harika bir dağ. Aslında benim Erciyes'e ilgim 2007 yılında başladı. Kapadokya'ya tatile geldiğim sırada dağın diğer yüzünden Erciyes'i gördüğümde bu dağa çıkmak istemiştim. Bu düşüncemi gerçekleştirdim, gerçekten çok mutluyum." dedi.

Erciyes'in dağ koşusu için iyi bir imkan sağladığını, sporcuların da buradaki parkurlardan keyif alacağına inandığını ifade eden Pire, şunları kaydetti:

"Erciyes'teki VK dediğimiz parkur artık dünya serisi yarışları içerisinde yer alıyor. Bu parkur gerçekten doğası gereği yüksek dağ koşusu için çok uygun ve yarışmacıların ilgisini çekecek bir parkur. Burasının uzun yıllar boyunca dünya serisi yarışmaları içiresinde bulunacağını düşünüyorum. Erciyes'te parkurların çeşitlendirilmesinin koşucular için daha ilginç olacağını düşünüyorum ama burası için bu yıl bir başlangıçtı. Bu başlangıçtan sonra yeni parkurların eklenmesiyle Erciyes'te daha fazla dağ koşusu yarışmalarının düzenleneceğini tahmin ediyorum. Erciyes'in Kayseri merkeze yakın olması, bulundurduğu özellikler bu yarışların yapılabilmesi için uygun kriterler barındırıyor. Yıllar geçtikçe bu potansiyel geliştirilebilir. Burası için raporu da bu doğrultuda hazırlayacağım."