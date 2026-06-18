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Mertcan Dağlı, Erciyes FSK'da

Mertcan Dağlı, Erciyes FSK'da
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TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, son olarak Orduspor 1967 forması giyen kaleci Mertcan Dağlı ile anlaştı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yeni sezon dış transfer kaleci Mertcan Dağlı ile anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü son olarak Orduspor 1967 forması giyen kaleci Mertcan Dağlı'yı kadrosuna kattı. 2001 doğumlu ve 1.95 boyundaki kaleci Mertcan Dağlı, geçen sezon 13 maçta forma giydi. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Mertcan Dağlı. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Orduspor 1967'de görev yapan kaleci Mertcan Dağlı ile anlaşmıştır. 2001 doğumlu olan 1.95 boyundaki Mertcan daha önce kariyerinde Batman Petrolspor ve Karaman FK'da şampiyonluk yaşadı. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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