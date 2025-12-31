Haberler

Erciyes 38 FK 5. sırada yer aldı

Erciyes 38 FK 5. sırada yer aldı
Güncelleme:
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamladı. 15 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi alarak +6 averajla sezona devam ediyor.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamladı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 16 hafta süren ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamladı. 15 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgi alan mavi siyahlılar, liderin 12 puan gerisinde kaldı. Rakip fileleri 17 gol atarken kalesinde altı gol gören Kayseri ekibi, +6 averajla ilk yarıyı tamamladı.

Mavi-siyahlılar, sezona antrenör Gökhan Ünal ile başladı sonrasında ise Adem Çak ile yola devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
