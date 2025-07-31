Erciyes 38 Futbol Kulübü İlk Etap Kampını Tamamladı

Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gökhan Ünal, 1.etap kampını değerlendirdi. Ünal, "Kampımızın ilk etabını gayet güzel bir ortamda gerçekleştirdik" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü 1.etap kampını tamamladı. Mavi-siyahlılar 2. etap kampı için Cumartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 1. etap kampını değerlendiren Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gökhan Ünal, "Birinci etap kampını çok şükür sakatlık yaşamadan gayet güzel bir ortamda tamamladık. Kampımızın ilk etabını gayet güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Antrenman programımız daha çok dayanıklılık ve kuvvet üstüne yaptığımız çalışmalarla başladı. Futbolcularımın enerjileri ve çalışma istekleri sayesinde daha kaliteli bir kamp ortamına sahip olduk. Ekibim, futbolcularımız ve personelimiz ile birbirimizi tanıma anlamında inanılmaz keyifli bir 12 gün geçirdik. Üç gün dinlenerek Cumartesi günü yeniden toplanacağız. Bir sonraki kamp programımız için tesislerimizde toplanarak çalışmalara başlayacağız. İkinci etapta daha çok teknik ve taktik üstüne çalışarak lige hazırlanacağız" diye konuştu.

Ünal, "Bilindiği gibi Eylül ayının ilk haftasında ilk maçımıza çıkacağız. İnşallah lig başladığında çok daha hazır bir takım haline gelip, istediğimiz oyunun kalitesini sahaya yansıtacağız. Kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dirgenali'ye, bizi her şartta desteklediğini bildiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri milletvekilimiz ve Kayseri sevdalısı Sayın Baki Ersoy'a, sportif direktörümüz Alper Aslan'a ve personelimize ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Bize Süper Lig ortamında kamp yapma imkanı sağladılar. imkanlarımız ve organizasyonumuz ile bir üst lige ne kadar çok çıkmak istediğimizi herkese gösterdiler" dedi. - KAYSERİ