Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ersoy, KTO Başkanı Gülsoy'a hayırlı olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetimi, KTO Başkanı Ömer Gülsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gülsoy teşekkür edip başarılar dilerken Ersoy, Gülsoy'a 38 numaralı mavi-siyahlı formayı hediye etti.
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri; Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek yeni dönemi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti.
TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ersoy ve yönetimi, Gülsoy'a yeni dönemi dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini iletti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nazik ziyaretlerinden dolayı Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy, Başkan Ömer Gülsoy'a 38 numaralı ismi yazılı mavi-siyahlı formayı hediye etti.