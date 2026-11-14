Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erciyes 38 FSK, kupada Göztepe ile 3 Aralık'ta İzmir'de karşılaşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FSK, kupada Göztepe ile 3 Aralık'ta İzmir'de karşılaşacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor'u eleyen Erciyes 38 FSK, dördüncü turda Göztepe ile eşleşti. TFF programına göre Erciyes 38 FSK, 3 Aralık 2026 Perşembe saat 20.30'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor'u yenerek tur atlayan ve ardından Göztepe ile eşleşen Erciyes 38 FSK'nın dördüncü turda oynayacağı maçın programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakalarına ilişkin program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu turda maçlar 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor'u yenerek tur atlayan ve ardından Göztepe ile eşleyen Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 4. Tur maçında 3 Aralık 2026 Perşembe günü sahaya çıkacak.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

İstanbullular dikkat! Görüntüler yeni çekildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

Okulda korkunç olay! Küçük kız hastanelik oldu
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede25

Yan yana gelmeleri imkansız gibiydi! Bu pozu verdiler

İngiltere'deki ABD üslerinde en üst düzey alarm! Sirenler çaldı

Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada

Kadını darbedip kaçırdılar: Bırakın beni
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar kamerada

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş