Erciyes 38 FSK kaptanı Akçakın, Adanaspor'a hat-trick yapıp ligde 4'e ulaştı

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Erciyes 38 FSK takım kaptanı Artun Akçakın, Adanaspor maçında hat trick yaparak ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ligin 6. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşırken, mavi siyahlı takımın kaptanı Artun Akçakın hat trick yaptı. Artun, karşılaşmanın 32, 45+1 ve 60. dakikalarında gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın 65 dakika sahada kalan Artun Akçakın yerini Berkay Ekici'ye bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı