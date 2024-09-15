Erciyes 38 FK ve Sebat Gençlikspor 1-1 Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Erciyes 38 FK, sahasında Sebat Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Fevzi Can ve Ziya'dan geldi.
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Veysel Karani Özkan, Ardahan Ilık, Önder Demir
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.62 Muhammed), Berkay, İsmail, Yaşar, Ayhan (Dk.78 Caner), İsmet, Hüseyin Ekici, Ethem (Dk.78 Taha), Hüseyin Fındıkçı (Dk.34 Ekrem), Fevzi Can (Dk.78 Muhammed Emin)
SEBAT GENÇLİKSPOR: Taha Ayan – Emrah, Mert, Burak Can, Rıdvan (Dk.72 Eyüp), Veysel, Burak, Doğukan, Furkan, Ziya (Dk.78 Güney), Taha Balcı
GOLLER: Dk.20 Fevzi Can (Erciyes 38 FK) Dk.61 Ziya (Sebat Gençlikspor)
SARI KART: Ayhan, İsmail, Yaşar (Erciyes 38 FK) Veysel, Rıdvan(Sebat Gençlikspor)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci haftasında Erciyes 38 FK, sahasında Sebat Gençlik ile 1-1 berabere kaldı.