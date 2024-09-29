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Erciyes 38 FK ve Denizlispor Beraberliği: 2-2

Erciyes 38 FK ve Denizlispor Beraberliği: 2-2
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TFF 3. Lig 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Erciyes 38 FK ile Denizlispor 2-2 berabere kalarak puanları paylaşmış oldu. Gol atan isimler Ethem, İsmet ve Kemal dikkat çekti.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Recep Korkmaz, Abdullah Özcan

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak, Taner, Berkay, İsmail, Yaşar, Ayhan (Dk. 80 Gürkan), İsmet (Dk. 60 Muhammed Emin), Hüseyin Ekici (Dk. 66 Alperen), Ethem, Fevzi Can (Dk. 46 Hüseyin Fıstıkçı), Ekrem (Dk. 80 Taha)

DENİZLİSPOR: Ertuğrul, Emre Bağ, Emirhan (Dk. 80 Mustafa), Muhammed (Dk. 33 Alaattin), Oktay (Dk. 46 Ramazan), Emir, Berkant, Yusuf (Dk. 62 Deniz), Alihan (Dk. 80 Kemal), Emre Furtuna, Emre Burgaz

GOLLER: Dk. 17 Ethem, Dk. 52 İsmet ( Erciyes 38 FK), Dk. 85 Kemal, Dk. 90+10 ( Denizlispor )

SARI KARTLAR: Fevzi Can, Hüseyin, Berkay ( Erciyes 38 FK), Emre Burgaz ( Denizlispor )

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 4'üncü hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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