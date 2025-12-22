Erciyes 38 FK, U18 takımı 14'de 14 yaptı

Kayseri U18 Ligi ekiplerinden Erciyes 38 FK namağlup yoluna devam ediyor.

Kayseri U18 Ligi C Grubu lideri Erciyes 38 FK, ligin 14. haftasında hafta sonu oynadığı maçta Buğdaylıspor'u 12-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Oynadığı 14 maçının tamamını kazanan mavi-siyahlılar 42 puana ulaştı. Antrenör Hasan Çakır yönetimindeki Erciyes 38 FK, U18 takımı hedefine emin adımlarla namağlup devam ediyor.

127 gole ulaştılar

Erciyes 38 FK U18 takımı ligde geride kalan 14. hafta sonunda rakip filelere tam 127 gol atarken kalesinde ise sadece 7 gol gördü. +120 averaja sahip olan Erciyes 38 FK sezonu namağlup Kayseri şampiyonu olarak tamamlamak istiyor. - KAYSERİ