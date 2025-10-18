Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 Yenerek Galip Geldi
Nesine 3. Lig 2. Grup'un 7. haftasında Erciyes 38 FK, evinde Suvermez Kapadokyaspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Hüseyin Ekici, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç'tan geldi. Kapadokyaspor'dan Halil Can Durmuş, 82. dakikada kırmızı kart gördü.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Tolga Tuna, Hasan Genç, Veysel Batuhan Dursun
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Güney Gençel, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, İsmail Karataş, Hüseyin Ekici (Çağrı Yağız Yasak dk. 78), Sarp Ekici ( Ali Kılıç dk. 65), Mehmet Tosun, Tugay Adamcıl (Ziyahan Erbaşı dk. 87), Ethem Balcı (Muhammed Enes Doğan dk. 87)
Kapadokyaspor: Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Mustafa Yerli (Emre Karataş dk. 75), Bora Barlas, Metin Polat, Musa Kavaklı, Mehmet Alaeddinoğlu (Eyüp Ensar dk. 85), Muhammed Avvuran (Muhammed İbrahim dk. 65), Halil Akhan, İbrahim Topaloğlu (Halil Can Durmuş dk. 66), Batuhan Nihat Ulutaş (Emirkan Demir dk. 46)
Goller: Hüseyin Ekici (dk.30), Utku Burak Kunduzcu (dk. 45+5), Ali Kılıç (dk. 66) (Erciyes 38 FK)
Kırmızı kart: Halil Can Durmuş (dk. 82) (Kapadokyaspor)
Sarı kartlar: Ethem Balcı, Güney Gençel (Erciyes 38 FK), Mustafa Yerli, Metin Polat, Hasan Sürmeli (Kapadokyaspor) - KAYSERİ