Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı
Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, sezonun ilk maçında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Maçta goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan gelirken, Türk Metal 1963 Spor'un tek golü penaltıdan Oğuzhan Erdoğan'dan geldi.
Nesine 3.Lig 2.Grupta yer alan Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 1.haftasında evinde oynadığı maçta Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Nurullah Kırbaş, Recep Gündüz, Fatih Tizci
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, (M.Yasin Atıcı dk.52), Ahmet Kağan Malatyalı, M.Eren Arıkan, M.Enes Doğan, İsmail Karataş, Güney Gençel, Hüseyin Ekici, (Utku Burak Kunduzcu dk.87), Mehmet Tosun, (Ali Kılıç dk.70), Tugay Adamcıl, (Utkan Gökçen dk.87)Çağrı Yağız Yasak, (Eren Kaya dk.70), Ethem Balcı
Türk Metal 196 SK: Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin, Koray Kerem K. (Bekir Can Uğur dk.46), İlyas Kahraman, Halil Fatih Açıkgöz, Hamit Kırgın, Oğuzhan Erdoğan, Onur Ekri, (M.Furkan dk.56), Göktuğ Kağan Irmak, (Umut Tarhan dk.78),Yakup Uzunel, (Mustafa Kaan dk.67), Fethi Fındık
Goller: Ethem Balcı (dk.23), Mehmet Tosun (dk.32) (Erciyes 38 FK), Oğuzhan Erdoğan (dk.71 penaltı) (Türk Metal 1963 SK)
Sarı kartlar: Güney Gençel, Hüseyin Ekici, Çağrı Yağız Yasak, M.Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Mehmet Tosun, M.Enes Doğan (Erciyes 38 FK); Koray Kerem, Fethi Fındık, İlyas Kahraman (Türk Metal 1963 SK) - KAYSERİ