Haberler

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, sezonun ilk maçında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Maçta goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan gelirken, Türk Metal 1963 Spor'un tek golü penaltıdan Oğuzhan Erdoğan'dan geldi.

Nesine 3.Lig 2.Grupta yer alan Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 1.haftasında evinde oynadığı maçta Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Nurullah Kırbaş, Recep Gündüz, Fatih Tizci

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, (M.Yasin Atıcı dk.52), Ahmet Kağan Malatyalı, M.Eren Arıkan, M.Enes Doğan, İsmail Karataş, Güney Gençel, Hüseyin Ekici, (Utku Burak Kunduzcu dk.87), Mehmet Tosun, (Ali Kılıç dk.70), Tugay Adamcıl, (Utkan Gökçen dk.87)Çağrı Yağız Yasak, (Eren Kaya dk.70), Ethem Balcı

Türk Metal 196 SK: Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin, Koray Kerem K. (Bekir Can Uğur dk.46), İlyas Kahraman, Halil Fatih Açıkgöz, Hamit Kırgın, Oğuzhan Erdoğan, Onur Ekri, (M.Furkan dk.56), Göktuğ Kağan Irmak, (Umut Tarhan dk.78),Yakup Uzunel, (Mustafa Kaan dk.67), Fethi Fındık

Goller: Ethem Balcı (dk.23), Mehmet Tosun (dk.32) (Erciyes 38 FK), Oğuzhan Erdoğan (dk.71 penaltı) (Türk Metal 1963 SK)

Sarı kartlar: Güney Gençel, Hüseyin Ekici, Çağrı Yağız Yasak, M.Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Mehmet Tosun, M.Enes Doğan (Erciyes 38 FK); Koray Kerem, Fethi Fındık, İlyas Kahraman (Türk Metal 1963 SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Yerlikaya 'Provokasyona müsaade yok' dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin

Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı

14 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.